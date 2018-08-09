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| | Елена Степаненко должна доказать факт совместного проживания с Петросяном

Елена Степаненко должна доказать факт совместного проживания с Петросяном

Сегодня, 09:20

Это является обязательным условием, когда одна из сторон во время бракоразводного процесса претендует на 80% и более совместно нажитого в браке имущества.

 

С соответствующим заявлением выступила адвокат Екатерина Мурзакова. В прессе ранее появилась информация, что супруги уже продолжительное время не проживают совместно. Если же суду удастся установить, что юмористы уже какое-то время не ведут совместное хозяйство, то все нажитое за этот период имущество будет признано личным.

«Наверняка адвокаты обоих сторон будут настаивать на факте совместного проживания. Если же в суде им удастся доказать, что Петросян и Степаненко уже несколько лет фактически не живут в браке, не проводят совместное хозяйство, у них отдельные счета, то все то имущество, которое было приобретено после этой даты, автоматически признается личным», - заявила юрист.

Хамовническим судом Москвы в минувший понедельник начался процесс рассмотрения вопроса, связанного с рассторжением брака и последующим разделом имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

Уже на следующий день имущество супругов, которое соответствующие службы оценили в 1,5 миллиарда рублей, арестовали. На развод в начале августа подала Елена Степаненко, Петросян позже подал встречный иск, в котором представил собственный вариант раздела имущества.


Николай Офицеров
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