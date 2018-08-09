Звезда фильмов о Супермене Марго Киддер скончалась от преднамеренной передозировки наркотиками

Речь о скончавшейся еще 13 мая канадско-американской актрисе Марго Киддер. Несмотря на сроки смерти, о причинах заговорили только сейчас.

Женщина увлекалась спиртным и наркотиками и ушла из жизни именно из-за передозировки алкогольными напитками и запрещенными веществами. Информацию об этом подтвердила дочь актрисы Мэгги МакГуэйн 9 августа во время общения с представителями Associated Press.

Она утверждает, что мать сама приняла решение о передозировке и это была не случайность. Дочь хочет быть с общественностью «максимально открытой» по поводу этого вопроса.

Актрису обнаружили без сознания в собственном доме в штате Монтана. Тогда агент актрисы выступил с заявлением, что Киддер умерла во сне. В полиции добавили, Киддер «скончалась в результате передозировки наркотическими веществами». С тех пор относительно смерти актрисы наступило молчание. Отмечается также и то, что в последние годы актриса справлялась с рядом серьезных психических заболеваний.

Марго Киддер наиболее известна по роли репортера Лоис Лейн в серии фильмов про Супермена, которые на экраны выходили с 1978 по 1987 годы. Помимо этого, она снялась в фильмах «Поймать убийцу», «Маска призрака», «Молодой Айвенго». На момент смерти актрисе исполнилось 69 лет.

Николай Офицеров