С любовью к Югре: Этнопевица посвятила землякам новую композицию

Новую композицию этнопевица исполнит 9 августа в Международный день коренных народов в селе Казым.

Вера Кондратьева приехала с Фарерских островов. Туда солистку приглашали трижды. Этнопевица исполняет композиции о красоте природы, земле, соотечественниках. Она восхищается родным краем. Окружающая среда привлекает внимание Веры Кондратьевой. Свою новую песню она посвятила землякам с любовью к Югре. Эта композиция создана в честь 900-летия северного края. Вокалистка восхищается местом, где живет. Там озера, болота и простираются огромные горизонты. В Ханты-Мансийске солистку привлекают высокие деревья и холмы.

Родители Веры Кондратьевой помогли ей выбрать правильную жизненную стезю. Мать этнопевицы всегда приветствовала занятия дочери музыкой. Она и сама нередко поет на праздниках и в повседневной жизни. Вера Кондратьева выступает со знаменитой группой «Иггдрасиль» и легендой Фарерских островов Кристианом Бланком. Исполнительница давала концерты в Европе и собирается записывать песни и клипы. После завершения учебы в Тюмени она вернулась в родной город Лянтор, хотя ей предлагали поехать в Москву.

Домбровский Сергей