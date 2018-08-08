«Дед Пропердыкин из колхоза»: Главред «Говорит Москва» не впечатлился интервью с Дудем

На защиту известного блогера уже встал Владимир Познер, который отметил, что редактор журнала Sports «талантливый молодой человек».

Недавно главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко дал интервью известному видеоблогеру и редактору журнала Sports Юрию Дудю. О своих впечатлениях общения с молодым коллегой он поделился в Twitter-аккаунте. Сергей Доренко отметил, что Юрий Дудь в целом «хороший парень», но говорил с ним как «дед Пропердыкин из колхоза имени XXII партсъезда» и все время ворошил прошлое, и так, что главред радио «боялся челюсть вывихнуть от зевоты». В общем, стало понятно, что Доренко не впечатлило интервью с Дудем. Публикация редактора вызвала бурную реакцию общественности. Это привлекло внимание даже Владимира Познера. Он встал на зашиту коллеги. В своем посте Познер напомнил, что также когда-то давал интервью Юрию Дудю, и он показался ему «талантливым молодым человеком, но не более того».

Напомним, что программа «вДудь» с Юрием Дудем выходит на YouTube с февраля прошедшего года, и является очень популярной.

Виктория Озерова