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| | Сергей Шнуров защитил Монеточку от нападок Земфиры

Сергей Шнуров защитил Монеточку от нападок Земфиры

Сегодня, 16:27

20-летнюю певицу музыкант назвал в интервью «прикольной», высказавшись в поддержку «молодости».

Лидер одного из самых популярных сейчас музыкальных коллективов «Ленинград» Сергей Шнуров защитил 20-летнюю исполнительницу Монеточку от нападок 41-летней рок-звезды Земфиры. Музыкант поддерживает молодую певицу, считая ее «прикольной», в то время как критику Земфиры Шнуров назвал «брюзжанием», которое не идет никому.

Прежде Земфира действительно резко высказалась относительно двух молодых певиц – Монеточки и Гречки. Если Гречку рок-исполнительница не воспринимает вовсе, осуждая как ее внешность, так и песни с вокалом, то Монеточку певица оценила более положительно, похвалив внешность и песни, но назвав ее голос «омерзительным». Высказывание Земфиры стало причиной критики и в ее сторону со стороны коллег по сцене и слушателей. В частности, многие считают, что со стороны знаменитости было крайне непрофессионально высказываться про внешние данные певиц.


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