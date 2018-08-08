Телеканал НТВ приступил к съёмкам адаптации популярного корейского сериала «Подсудимый»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам адаптации корейского сериала «Подсудимый», производством которого займётся киностудия «Триикс Медиа». Главные роли в российской версии исполнят Дмитрий Паламарчук и Пётр Рыков.

Оригинальная версия была создана в Южной Корее, премьера которой состоялась в январе 2017 года на телеканале SBS. Проект был высоко оценен зрителями и заслужил рейтинг 8,3 на платформе крупнейшей в мире базы данных IMDb.

В центре сюжета российской версии – следователь СК Андрей Климов. Он отказывается от выгодных предложений работы в частных компаниях или продвижения по карьерной лестнице, так как считает главной целью не рутинную «бумажную» работу в качестве коррумпированного чиновника, а разоблачение преступников вне зависимости от их финансового положения и статуса в обществе. У Климова дружная семья: любимая жена и красавица-дочка. Но, однажды уснув у себя дома, он просыпается в тюремной камере: его обвиняют в убийстве жены и дочери. Между последними воспоминаниями и этим днём прошло четыре месяца, которые полностью стёрты из его памяти. Единственное, что помнит Климов – это то, что он притупил к расследованию дела о гибели президента солидной компании, в убийстве которого подозревал его брата-близнеца.

«Наша версия сериала "Подсудимый" - это не только адаптация успешного корейского формата. Придерживаясь сюжета первоисточника, наша команда старается привнести свои краски, стилистику, интригу, которая должна заинтересовать российского зрителя. "Подсудимый" - это триллер с невероятно интригующим сюжетом, который будет держать зрителей в напряжении до последней серии», - поделился Дмитрий Паламарчук.