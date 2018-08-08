Омск впервые станет центром Дельфийских игр

Договор о проведении масштабного творческого конкурса будет подписан осенью. Тогда же и будет объявлена дата начала соревнований.

Пресс-центр правительства Омской области проинформировал, что во вторник, 7 августа, в Москве прошла встреча лидера региона Александра Буркова и главы исполкома национального Дельфийского совета РФ Владимира Понявина. По итогам переговоров было принято решение, что Омск станет центром следующих молодежных Дельфийских игр. Область впервые будет принимать это масштабное творческое состязание. Соглашение о проведении данного конкурса организаторы и правительство региона подпишут осенью. После этого будет оглашена дата начала соревнований.

Напомним, что молодежные Дельфийские игры – это комплексный конкурс для деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет по 49 категориям, среди которых кулинария, сохранение культурного наследия, парикмахерское искусство, фортепиано и многие другие. Последние Дельфийские игры прошли с 20 по 25 апреля текущего года во Владивостоке.

Виктория Озерова