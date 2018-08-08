В Великобритании за полмиллиона продают гитару «битла» Джорджа Харрисона

Джордж Харрисон занимает 21-е место в списке «100 величайших гитаристов всех времен».

На торги, согласно информации, предоставленной самим изданием выставлена гитара Джорджа Харрисона Maton Mastersound MS-500. Именно с этим инструментом он вышел на выступление в ходе последнего концерта The Beatles в Ливерпуле 3 августа 1963 года.

Помимо этого, организаторы убеждены, что цена в полмиллиона долларов ($518 тыс., если точнее) – вполне рациональна, ведь данный инструмент имеет неимоверную ценность для любого «битломана».

Харрисон был не только певцом, автором песен, гитаристом и ситаристом, но также музыкальным продюсером и, в своем роде, новатором. Он скончался в Лос-Анджелесе 29 ноября 2001 года.

В США не так давно в ходе аукциона продали гитару музыканта Боба Дилана за $396,5 тыс. Как отмечалось, на аукционе был продан инструмент марки Martin модели D-28 1963 года.

Николай Офицеров