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| | Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов

Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов

Сегодня, 17:38

Он был уважаемым в мире российской рок-музыки художником. Печальную новость рассказал в своем Facebook петербуржский музыкант Алексей Вишня, который также приложил к публикации работу авторства Кирсанова.

 

Помимо того, что он был не только известным художником, он также являлся сессионным участником группы «Кино», с обложкой «Группа крови» которой он и прославился.

«Андрей Кирсанов – знаменитый художник и автор этой обложки покинул нас. Я просил его об интервью этой зимой, но он уже не хотел ни о чем общаться. Покойся с миром, Андрюх», - рассказал Вишня в социальной сети, не сообщив причин смерти художника.

 

Следует добавить, что Кирсанов появился на свет в 1966 году в Новороссийске. У него есть музыкальное образование. Школу он окончил по классу ударных. Помимо этого, его можно увидеть в эпизодических ролях в таких картинах, как «Последний герой», «Солнечные дни» и «Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут».


Николай Офицеров
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