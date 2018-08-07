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| | Юморист Михаил Грушевский с женой в образе индонезийских вельмож пошли под венец второй раз

Юморист Михаил Грушевский с женой в образе индонезийских вельмож пошли под венец второй раз

Сегодня, 12:34

Cвадьба была полностью спонтанной, как и принято на острове Бали.

 

В этот же день там проходил так называемый Фестиваль Индонезии – яркий праздник, куда приехали из многих регионов и городов страны. В итоге Михаил Грушевский вместе со своей женой в образе индонезийских вельмож решили пойти под венец во второй раз.

«Индонезийцы – крайне открытые и улыбчивые люди. Они научили нас играть на национальных инструментах, рассказали о своей стране, учили танцам. Представители острова Бали предложили провести настоящий традиционный балийский свадебный ритуал. Мы согласились сразу же, потому что давно планировали повторить свою свадьбу каким-то особым образом», - признается Михаил. В результате, Михаила и Евгению нарядили в красно-золотые шелковые одежды, украсили цветами. Жениху выдали белую шапочку, невесте — красивую высокую корону. «Свадьбу проводили на берегу озера, в декорированном орхидеями шатре. Пастор-балиец прочитал молитву, призывающую добрых духов оберегать наше семейное счастье. Жениху вручили кисть бананов, она символизирует достаток в доме. Мы угостили друг друга сладостями, что символизирует приятную совместную жизнь», - поделилась своими впечатлениями супруга юмориста Евгения.


Николай Офицеров
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