Голливудский развод: Елена Степаненко претендует на элитную недвижимость любовницы Петросяна

Супруги намерены устроить грандиозный бракоразводный процесс, однако он может стать еще более массивным из-за новых обстоятельств.

Журналисты отмечают, что около полутора года тому назад Татьяна Брухунова, которую и называют любовницей Петросяна, внезапно начала богатеть, что называется, «на ровном месте». Без вмешательства Евгения Вагановича тут явно не обошлось. Теперь же Елена Степаненко претендует не только на час нажитых за время брака квартир, но также и элитного жилья подробности, которого стали известны публике.

За весьма короткие сроки упомянутая Татьяна стала владелицей двух весьма недурных жилплощадей, о которых репортеры также рассказали.

Изначально ей в подарок досталась пятикомнатная квартира в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы». Ее площадь составляет 232 квадратных метра, а сам жилой комплекс, как выразились Mash, «чертовски крутой»: в трех километрах от Кремля, территория закрытая, Хамовники, все действительно на высшем уровне. Ориентировочная стоимость данной квартиры – 250 миллионов рублей. Также у Брухуновой имеется три комнаты на Лесной улице. Жилплощадь в 77 квадратных метров, высокие потолки. Там жилье стоит около 30 миллионов рублей.

Сама Степаненко в иске о разделе имущества указала фразу: «два объекта недвижимости, приобретенные на имена третьих лиц». Потому развитие данного юридического процесса ожидается по-настоящему "голливудским" со всеми вытекающими обстоятельствами.

Николай Офицеров