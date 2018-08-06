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| | Роберт Редфорд заявил о завершении актерской деятельности

Роберт Редфорд заявил о завершении актерской деятельности

Вчера, 23:01

В последний раз он предстанет перед зрителями в ленте «Старик и ружье», которая выйдет на экраны осенью нынешнего года.

Актер и режиссер Роберт Редфорд заявил о завершении актерской карьеры, при этом он допустил работу над кинокартинами в качестве режиссера. За десятилетия деятельности он принимал участие в съемках фильмов «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать» и других. В начале 80-х Редфорд стал обладателем премии «Оскар» за лучшую режиссуру в ленте «Обыкновенные люди». «Никогда не говори никогда, но я серьезно решил, что в деле актерства для меня все», - заявил он. В настоящий момент кинодеятелю 81 год, по его признанию, он готовится к пенсии, так как занимался актерской деятельностью с 21-летнего возраста.

Рассказывая о своей последней роли, Редфорд сообщил о важности над ней ради ее интереса. Главный персонаж «Старика и ружья» ограбил 17 банков и столько раз отсидел в тюрьме, но потом постоянно сбегал. «А что, если он за, дабы его словили, чтобы он сумел вновь убежать и получить этого удовольствие», - рассуждает режиссер.


Никита Готский
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