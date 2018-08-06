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| | Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом

Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом

Вчера, 21:52

Музыкант признается, что не желает исполнять композиции с кем-либо совместно целый год.

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к дуэтам. По его словам, соответствующие предложения ему поступают ежедневно, но заниматься их реализацией он не согласен. Весной Шнуров спел вместе с Глюкозой композицию «Жужу», также до этого он исполнял дуэтом песни с Семеном Слепаковым и рэпером ST. Альбом «Всякое», вышедший к 45-летию певца, не имел в себе совместных композиций артиста с иными исполнителями.

Ранее «Ленинград» выступили на закрытии фестиваля «Нашествие», исполнив ряд своих хитов: «Экспонат», «Вояж» и другие.

Прежде сообщалось, что в Екатеринбурге состоится выставка картин Сергея Шнурова. Прежде проект «Ретроспетива брендреализма» прошла в Ростове, Минске, Москве и Питере. Предметом данного жанра является структура реальности, в котором находятся различные объекты, демонстрируемые художником.


Никита Готский
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