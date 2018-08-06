Группа «Ленинград» «взорвала» своим выступлением публику ZBFest-2018

На главное летнее музыкальное шоу прошли около 25 тысяч человек.

Великое событие для любителей музыкального творчества прошло 4 августа в городе-герое – Севастополе. Фестиваль организован был на виноградниках. Мероприятие назвали ZBFest-2018. Фестиваль проводится уже третий раз. В этом году организаторам удалось собрать просто невероятное количество почитателей музыки – 25 тыс человек. Информацию сообщают СМИ России.

На мероприятии выступал LocDog, который знаменит философскими высказываниями в своих композициях. Также на фестивале был Вадим Самойлов. Певец исполнил хиты всем знаменитой рок-группы «Агата Кристи». Неплохо разогрел публику участник BlackStar и пожиратель сердец - Егор Крид. По окончанию музыкального шоу выступать вышел Сергей Шнуров со своим коллективом «Ленинград». Участники ZBFest-2018 не могли остановиться уже с первых аккордов. Музыка была настолько зажигательна, что успокоилась публика только после мероприятия.