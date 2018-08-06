Российская актриса Анна Соколова умерла на сцене

На момент кончины артистке было 49 лет. Трагический инцидент произошел во время репетиции спектакля «Ханума».

Актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова умерла на сцене во время работы над одним из номеров, в котором она играла главную роль. О причинах смерти ничего не сообщается. Три года назад она исполнила одну из ролей в кинокартине «Главный» режиссера Юрия Кары. Представители театра, где трудилась актриса, заявили о ее уникальности, что помогало ей удерживать весь репертуар.

Ранее в Москве умер актер Виктор Черненко в 56 лет. Он снимался в лентах «Перемена участия», «Звездочет» и сериале «Чемпионы». Также артиста можно было увидеть в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Анна Каренина». До этого появилась информация о смерти актера Юрия Мартынова, у которого прекратилось биться сердце.

Известный по сериалам BBC актер Бернард Хэптон отошел в мир иной в Великобритании в 89-летнем возрасте. Он являлся номинантом премии BAFTA за лучшую мужскую роль. Обстоятельства его смерти выясняются.

Никита Готский