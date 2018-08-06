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| | Российская актриса Анна Соколова умерла на сцене

Российская актриса Анна Соколова умерла на сцене

Вчера, 17:55

На момент кончины артистке было 49 лет. Трагический инцидент произошел во время репетиции спектакля «Ханума».

Актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова умерла на сцене во время работы над одним из номеров, в котором она играла главную роль. О причинах смерти ничего не сообщается. Три года назад она исполнила одну из ролей в кинокартине «Главный» режиссера Юрия Кары. Представители театра, где трудилась актриса, заявили о ее уникальности, что помогало ей удерживать весь репертуар.

Ранее в Москве умер актер Виктор Черненко в 56 лет. Он снимался в лентах «Перемена участия», «Звездочет» и сериале «Чемпионы». Также артиста можно было увидеть в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Анна Каренина». До этого появилась информация о смерти актера Юрия Мартынова, у которого прекратилось биться сердце.

Известный по сериалам BBC актер Бернард Хэптон отошел в мир иной в Великобритании в 89-летнем возрасте. Он являлся номинантом премии BAFTA за лучшую мужскую роль. Обстоятельства его смерти выясняются.


Никита Готский
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