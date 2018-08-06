Коллеги прокомментировали смерть Виктора Черненко

Многие звезды отметили, что актер родом из Украины был талантливым артистом и прекрасным человеком. Об умершем уже высказались его напарники по постановкам «Мастер и Маргарита» и «Анна Каренина» Мария Берсенева, Ольга Кабо и Жанна Эппле.

3 августа стало известно, что на 58 году ушел из жизни артист родом из Украины Виктор Черненко. Об этом в соцсетях сообщила его коллега Мария Берсенева. Причины трагического события до сих пор остаются неизвестными. Сегодня актриса также проинформировала, что похороны Виктора Черненко уже прошли в Луганске. Она уточнила, что мероприятие состоялось в «узком кругу», но кто именно присутствовал на церемонии, не уточнила. Многие коллеги уже прокомментировали смерть Виктора Черненко. Ольга Кабо назвала актера «добрым и чувствительным человеком», который принимал все близко к сердцу, а также прекрасным актером. Жанна Эппле отметила, что он был «блистательным актером», «гениальным человеком» и «лучшим Карениным».

Также о Викторе Черненко высказался его напарник по Московскому независимому театру Сергей Поздняков. Он отметил, что Черненко был не только хорошим актером, но и интеллигентным и начитанным человеком.

Виктория Озерова