У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать

О своем горе пожилой артист сообщил в Instagram. Его фанаты немедленно выразили соболезнования кумиру.

Мать Владимира Винокура умерла в возрасте 96 лет. Юморист обнародовал в соцсети трогательный снимок с умершей, признавшись ей в любви. «Прощай родная», - пишет убитый горем знаменитость.

Поклонники выразили слова сочувствия Винокуру, отметив, что они вместе с ним скорбят по умершей матери, которую назвали одной из наиболее уважаемых и красивых женщин России.

Винокур трепетно относился к матери, постоянно вспоминал ее на своих выступлениях и посвящал отдельные посты в интернете. Немного ранее он выложил совместную фотографию и пожелал дожить до 120 лет, но его надежды так и не сбылись. Сам артист стал отцом только в 38-летнем возрасте, у него имеется дочь Анастасия, которая является балериной. Она замужем за продюсером Григорием Матвеевичем, три года назад Анастасия родила сына Федора.

Никита Готский