Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Сюжеты:

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной» Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым
| | У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать

У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать

Сегодня, 14:55

О своем горе пожилой артист сообщил в Instagram. Его фанаты немедленно выразили соболезнования кумиру.

Мать Владимира Винокура умерла в возрасте 96 лет. Юморист обнародовал в соцсети трогательный снимок с умершей, признавшись ей в любви. «Прощай родная», - пишет убитый горем знаменитость.

Поклонники выразили слова сочувствия Винокуру, отметив, что они вместе с ним скорбят по умершей матери, которую назвали одной из наиболее уважаемых и красивых женщин России.

Винокур трепетно относился к матери, постоянно вспоминал ее на своих выступлениях и посвящал отдельные посты в интернете. Немного ранее он выложил совместную фотографию и пожелал дожить до 120 лет, но его надежды так и не сбылись. Сам артист стал отцом только в 38-летнем возрасте, у него имеется дочь Анастасия, которая является балериной. Она замужем за продюсером Григорием Матвеевичем, три года назад Анастасия родила сына Федора.


Никита Готский
Новости по теме
В США женщина получила открытку от умершей матери с задержкой в 60 лет
В США женщина получила открытку от умершей матери с задержкой в 60 лет

В США в штате Индиана женщина получила открытку, которую ещё в середине ХХ века отправила ей её мать. Старинная открытка, считавшаяся утерянной, случайно была…

Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом телевизионщиков
Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом телевизионщиков

Народный артист России Иосиф Кобзон решил себя не сдерживать в словесной коммуникации. На юбилее своего товарища Владимира Винокура он послал матом безответную…

Анастасия Приходько опубликовала эмоциональное фото с мамой, умершей 7 лет назад
Анастасия Приходько опубликовала эмоциональное фото с мамой, умершей 7 лет назад

Украинская певица Анастасия Приходько разместила семейный снимок и рассказала об отношениях с мамой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости