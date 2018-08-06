Умер актер «Чемпионов» Виктор Черненко

Артист отошел в мир иной в возрасте 56 лет. О трагическом инциденте сообщила его коллега Мария Берсенева.

О Викторе Черненко актриса отзывается как о ее «первом Каренине» и «непревзойденном Воланде», также называя его талантливым актером и замечательным человеком. О причинах смерти артиста ничего не сообщается, о времени и месте прощания с Черненко его близкие сообщат немного позже.

Виктор Черненко известен по ролям в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Анна Каренина». В киноиндустрию он пришел еще в 80-х, его можно увидеть в фильмах «Перемена участи», «Звездочет», сериале «Чемпион» и других.

Ранее скончался актер Юрий Мартынов, снимавшийся в таких кинокартинах, как «Жестокий романс», «Вечный зов», «Гусарская баллада» и многих других. Прощание с ним прошло в одной из московских больниц. Артист умер 2 августа в 84 года от остановки сердца.

Никита Готский