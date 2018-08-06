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| | В постере сериала «Карточный домик» московский Кремль залили кровью

В постере сериала «Карточный домик» московский Кремль залили кровью

Сегодня, 12:51

Находящиеся рядом три фотографии, опубликованные в Instagram, составили панораму резиденции президента России со стороны Москвы-реки. 

В Сети появился постер сериала «Карточный домик» с изображение Кремля, залитого кровью. Все снимки имеют подпись. Сложив все слова можно получить послание: «Президенту Петру в его затруднительном положении», также неизвестный автор добавил буквально следующее: «Мы долго лгали. Мы убийцы».

We’re murderers.

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Одним из ведущих персонажей «Карточного домика» стал придуманный глава российского государства Владимир Петров, роль которого сыграл актер из «Шерлока» Ларс Миккельсон. До пятого сезона кинопроекта его сюжет строился вокруг героя Кевина Спейси: политического деятеля из США Фрэнка Андервуда, который прокладывает кровавый путь от члена Конгресса до лидера Белого дома. Из-за секс-скандала Спейси объявили бойкот, а продюсеры разорвали с ним контракт.

Московский Кремль – ранее крепость в столице России, ныне – главный политический и историко-художественный комплекс города. Находится на берегу Москвы-реки, в XIV столетии деревянные стены форпоста были заменены белым камнем во время правления Дмитрия Донского. В 1991 году Кремль стал постоянной резиденцией президента РФ.


Никита Готский
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