Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Мнения

Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Пользователи в Сети начали выражать своё возмущение по поводу того, что наиболее острые темы

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты:

Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo Роскачество рассказало, как выбрать качественное молоко В США опасаются возвращения «российского проклятия» Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину
| | Константин Хабенский переведет финансирование российского кино на криптовалюту

Константин Хабенский переведет финансирование российского кино на криптовалюту

Сегодня, 10:34

Для этого знаменитый российский актер и режиссер намерен запустить собственную блокчейн-платформу Cinematix, которая будет специализироваться на привлечении средств для производства фильмов.

 

Помимо самого Хабенского экспериментальным проектом по переведению финансирования российского кино на криптовалюту займется бывший председатель правления банка «Русский стандарт» Илья Зибарев, а также совладелец компании ICOBox Николай Евдокимов.

На данный момент сторонами в проект вложено уже более полутора миллиона долларов. Принцип работы Cinematix заключается в том, что продюсеры будут размещать на официальном сайте платформы свои заявки, а голосовать за них будут пользователи, но использовать будут реальные деньги, покупая криптовалюту площадки за токены.

Начинаются съемки после сбора минимального необходимого лимита средств. В случае если же проект постигнет неудача, то все потраченное будет возвращено при помощи разрабатываемого на данный момент страхового механизма.

Приближенные к Константину Хабенскому представители уверяют, что на сегодняшний день после рассмотрения пятнадцати заявок, было одобрено уже две. Выпуск токенов планируется начать в июле. Завершение ICO площадки намечено на сентябрь.


Николай Офицеров
Новости по теме
Telegram с весны запустит собственную криптовалюту Gram
Telegram с весны запустит собственную криптовалюту Gram

Павел Дуров заявил, что уже с весны мессенджер Telegram, вероятнее всего, займется размещением собственной криптовалюты, которая получила название Gram. На эту…

Ольга Бузова хочет запустить собственную криптовалюту Buzсoin
Ольга Бузова хочет запустить собственную криптовалюту Buzсoin

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова предложила валюту Buzсoin, за которую можно купить билеты на ее выступления. 4 апреля состоялась…

Telegram привлек более $850 млн во втором раунде инвестиций в свою криптовалюту
Telegram привлек более $850 млн во втором раунде инвестиций в свою криптовалюту

Представители компаний TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc., находящихся под управлением братьев Дуровых Павла и Николая, предоставила отчетность об итогах…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo

 На протяжении пары недель представители китайской компании рассказывали о том, что ведут разработку, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и

Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости