Константин Хабенский переведет финансирование российского кино на криптовалюту

Для этого знаменитый российский актер и режиссер намерен запустить собственную блокчейн-платформу Cinematix, которая будет специализироваться на привлечении средств для производства фильмов.

Помимо самого Хабенского экспериментальным проектом по переведению финансирования российского кино на криптовалюту займется бывший председатель правления банка «Русский стандарт» Илья Зибарев, а также совладелец компании ICOBox Николай Евдокимов.

На данный момент сторонами в проект вложено уже более полутора миллиона долларов. Принцип работы Cinematix заключается в том, что продюсеры будут размещать на официальном сайте платформы свои заявки, а голосовать за них будут пользователи, но использовать будут реальные деньги, покупая криптовалюту площадки за токены.

Начинаются съемки после сбора минимального необходимого лимита средств. В случае если же проект постигнет неудача, то все потраченное будет возвращено при помощи разрабатываемого на данный момент страхового механизма.

Приближенные к Константину Хабенскому представители уверяют, что на сегодняшний день после рассмотрения пятнадцати заявок, было одобрено уже две. Выпуск токенов планируется начать в июле. Завершение ICO площадки намечено на сентябрь.

Николай Офицеров