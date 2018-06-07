Режиссёр Гигинеишвили считает Муратову гением кинематографа

Российский сценарист рассказал о той боли, которую он чувствует в связи с утратой столь великого украинского кинодеятеля.

Знаменитый режиссёр Резо Гигинеишвили считает Киру Муратову, которая скончалась в возрасте 83-х лет после безуспешной борьбы с тяжёлой болезнью, гением кинематографа. Гигинеишвили подчеркнул, что после покадрового изучения кинолент Муратовой, которую он считает своим учителем, режиссёр осознал, что она является абсолютной величиной в мире кинематографа. Резо также добавил, что утрата столь талантливого человека стала большой болью для него. Напомним, украинский лидер Петр Порошенко отозвался о смерти украинского режиссёра, выразив свои соболезнования близким и родным Киры Муратовой.

Актёр Александр Олешко также прокомментировал кончину Муратовой, заявив о том, что она при жизни слышала бога и передавала в свои картины все эти эмоции, которые делали её работы уникальными и стол неповторимыми.

Александр Вест