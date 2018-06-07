Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой

Утрату столь великого кинодеятеля артист посчитал невосполнимой для всего мира искусства.

Актёр Александр Олешко отозвался о кончине украинского режиссёра и сценариста Киры Муратовой, выразив свои искренние соболезнования. По словам Олешко, при жизни Кира действительно была человеком, который слышит бога, что позволяло ей передавать в своих неповторимых и уникальных кинолентах все эти эмоции. Также Александр Олешко назвал Киру «штучной», заметив, что её утрата является невосполнимой. Напомним, Кира Муратова скончалась в возрасте 83-х лет в Одессе в своём жилище, а причиной её кончины стала безуспешная борьба с тяжёлой болезнью.

К всеобщим соболезнованиям присоединился также и украинский президент Петр Порошенко, который напомнил, что заслуги Муратовой в кинематографе были неоднократно оценены на различных кинофестивалях авторитетными экспертами. В фильмах Киры Муратовой снялись такие именитые актёры как: Олег Табаков, Рената Литвинова, Владимир Высоцкий, Нина Русланова, а также Георгий Делиев.

Александр Вест