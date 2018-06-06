Известный американский канал составил рейтинг самых интересных и знаменитых мест российской столицы, которые могут посетить болельщики, приехавшие на мундиаль.

Телеканал CNN к ЧМ-18 презентовал главные достопримечательности Москвы футбольным фанатам. Создатели рейтинга сообщают, что Москва – богата на различные исторические достопримечательности, памятники архитектуры и музеи, слава о которых известна во всем мире.

По мнению экспертов CNN, болельщикам следует в первую очередь прогуляться пешком от храма Христа Спасителя до Парка Горького или полюбоваться водами Москвы реки на катере.

Ещё одно место, которое необходимо увидеть всем гостям столицы России – это Красная площадь. Кроме того, авторы рейтинга рекомендуют посетить Третьяковскую галерею и Большой театр.

Фермерские рынки и Центр современного искусства Винзавод названы самыми нестандартными достопримечательностями города.

Татьяна Преображенская