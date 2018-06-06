Джаред Лето снимется в фильме о Джокере

Знаменитый музыкант и актер также выступит в роли исполнительного продюсера в киноленте.

Киностудия Warner Bros снимет отдельный фильм о Джокере, которого сыграет Джаред Лето. Предстоящий проект даст возможность киношникам увеличить вселенную «Отряда самоубийц» и работать над созданием новых фильмов франшизы. В настоящий момент пока остается неизвестным, когда стартуют съемки фильма о Джокере с Джаредом Лето.

Warner Bros запустит еще ряд проектов, имеющих отношение к «Отряду самоубийц». Кинокомпания стремится снять отдельную киноленту о Харли Квин и фильм об истории возникновения главного персонажа Бэтмена.

Никита Готский