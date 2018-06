«Прадед рэпа» Джалал Мансур Нуриддин скончался в США

Американский музыкант и поэт ушел из жизни на 75-м году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Во вторник семья «прадеда рэпа» Джалала Мансура Нуриддина проинформировала о кончине артиста. Американский музыкант и поэт скончался в США в возрасте 74 лет. Родственники не уточнили причину трагического события, но ранее СМИ стало известно, что «прадед рэпа» в течение нескольких лет боролся с раком. В сообщении семьи уточняется, что Джалал Нуриддин «тихо ушел в руки Аллаха» 4 июня вечером.

Напомним, что Джалал Мансур Нуриддин был частью коллектива The Last Poets. В композициях этой группы присутствовал речитатив на остросоциальные темы, за что музыканта и прозвали «прадедом рэпа», а его альбомы – «Устной Библией улиц». Очередной альбом The Last Poets под названием Understand What Black Is вышел в этом году. Также Джалал Нуриддин выступал сольно под псевдонимами Lightnin' Rod и Alafia Pudim.

Виктория Озерова