Минкульт опроверг заявления СМИ о переносе зарубежных премьер в декабре-январе

Ведомство не намеренно ставить на иные даты показ иностранных кинолент в пиковые сроки, в частности в новогодние дни.

Минкульт опровергает недавнюю информацию прессы о том, что собирается перенести премьеру зарубежных фильмов в декабре-январе. Сотрудники государственной структуры передают, что на релизы данных кинокартин не подавались документы для предоставления прокатных бумаг, к тому же по конкретному времени нет нужного решения у компаний, занимающихся прокатом. Минкульт намерен решать все вопросы по мере поступления, сейчас пока никаких разногласий не имеется.

Ранее СМИ РФ сообщали, что Минкульт будет сдвигать в пиковые даты премьер фильмов иностранного производства, дабы кинотеатры демонстрировали ленты отечественного производства. Такими действиями ведомство будто бы хотело защитить интересы российских кинопремьер, "оставив позади" иностранный мультфильм "Гринч", ремейк известной кинокартины, а также новые "Трансформеры", "Алита. Боеввой ангел" и другие.

Никита Готский