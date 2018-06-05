Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Медики из США заявили, что зеленый чай предотвращает появление инфаркта Запущена интерактивная фотовыставка об отечественном футболе ЕС прокомментировал возобновление ядерной программы Ирана Мать 10-летнего мальчика обвинила семиклассника в насилии к ее сыну Беременная Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников За балет «Нуреев» Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс» Профессиональный рестлер застрелил жену, а затем себя "Учит меня русскому языку" : Порошенко своими знаниями довел до слез Симоньян В США школьница взяла на выпускной картонную фигуру Дэнни Де Вито Вайнштейн не признает свою вину в деле про изнасилования В Госдуме назвали варианты увеличения пенсионного возраста Британский бренд Lotus возглавил китаец
| | Запущена интерактивная фотовыставка об отечественном футболе

Запущена интерактивная фотовыставка об отечественном футболе

Сегодня, 22:58

Около двух десятков снимков отечественного футбола начиная с 50-х и до нашего времени опубликовали в необычном формате. Фотографии позволяют передать атмосферу моментов, которые создали представители футбольного общества.

 

Стоит отметить, что каждую интерактивную фотографию синхронизировали с предложением Artefact. Запустив программу и нажав на точки можно услышать аудиоисторию события, а также узнать множество тонких деталей. Известно, что приложении также собрали снимки с текстовым сопровождением. Таким образом уникальные снимки будут доступны даже после окончания выставки.

В ходе выставки Гендиректор МИА "России сегодня" Дмитрий Киселев сообщил: "Выставка "Нужен гол!" символична <…> Ее идея — не только дать возможность увидеть работы из коллекции главного фотоархива <…> но и показать, что у российского футбола есть славные и крепкие корни".

На стене выставки красуются легендарные люди футбольного общества: Лев Яшин, Владимир Маслаченко, Валерий Лобановский, а также Эдуард Стрельцов, Олег Романцев, Валерий Газзаев и другие.


Новости по теме
В Лиссабоне открылась посвященная трагедии в Одессе фотовыставка
В Лиссабоне открылась посвященная трагедии в Одессе фотовыставка

В Лиссабоне открылась фотовыставка, которая посвящена трагедии в Одессе, когда в Доме профсоюзов заживо сгорело 48 человек. Выставки подобного плана уже прошли

В московском музее им. Пушкина открылась интерактивная выставка сказок
В московском музее им. Пушкина открылась интерактивная выставка сказок

Сегодня, 1 марта, в музее имени Пушкина в Москве открылась интерактивная выставка сказок, которая называется «Мир литературной сказки пушкинского времени».

В Липецке состоялась презентация выставки «Путин и Медведев. Цветы и птицы»
В Липецке состоялась презентация выставки «Путин и Медведев. Цветы и птицы»

В Липецке состоялась презентация выставки «Путин и Медведев. Цветы и птицы». Экспозицию составили костюмы, декорации и предметы интерьера.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости