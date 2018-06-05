Запущена интерактивная фотовыставка об отечественном футболе

Около двух десятков снимков отечественного футбола начиная с 50-х и до нашего времени опубликовали в необычном формате. Фотографии позволяют передать атмосферу моментов, которые создали представители футбольного общества.

Стоит отметить, что каждую интерактивную фотографию синхронизировали с предложением Artefact. Запустив программу и нажав на точки можно услышать аудиоисторию события, а также узнать множество тонких деталей. Известно, что приложении также собрали снимки с текстовым сопровождением. Таким образом уникальные снимки будут доступны даже после окончания выставки.

В ходе выставки Гендиректор МИА "России сегодня" Дмитрий Киселев сообщил: "Выставка "Нужен гол!" символична <…> Ее идея — не только дать возможность увидеть работы из коллекции главного фотоархива <…> но и показать, что у российского футбола есть славные и крепкие корни".

На стене выставки красуются легендарные люди футбольного общества: Лев Яшин, Владимир Маслаченко, Валерий Лобановский, а также Эдуард Стрельцов, Олег Романцев, Валерий Газзаев и другие.