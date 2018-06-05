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| | За балет «Нуреев» Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс»

За балет «Нуреев» Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс»

Сегодня, 22:36

Премию называют своеобразным «балетным Оскаром». Ранее постановщика Серебренникова обвиняли в хищении госсубсидии, из-за чего тот находится под домашним арестом.

 

Глава «Гоголь-центра» присудил Кириллу Серебренникова одну из-за самых престижных наград в мире балета «Бенуа де ла данс» за его работу над спектаклем «Нуреев». Спектакль увидели зрители Большого театра. Также премию получили композитор Демуцкий и хореограф Посохов. Еще одну награду за хореографическую постановку получил Деборе Колкер, принимавший участие в создании спектакля «Собака на сене».

Сам Серебренников вынужден находиться под домашним арестом, так как накануне его обвиняли в хищении госсубсидии. Первое судебное слушанье по этому делу прошло весной 2017 года. По данным следствия, режиссер-постановщик создал компанию «Седьмая студия», чтобы через нее выводить государственные деньги вместе со своими соучастниками. Под следствие попала администрация «Седьмой студии», а также бывший директор «Гоголь-центра».


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