За балет «Нуреев» Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс»

Премию называют своеобразным «балетным Оскаром». Ранее постановщика Серебренникова обвиняли в хищении госсубсидии, из-за чего тот находится под домашним арестом.

Глава «Гоголь-центра» присудил Кириллу Серебренникова одну из-за самых престижных наград в мире балета «Бенуа де ла данс» за его работу над спектаклем «Нуреев». Спектакль увидели зрители Большого театра. Также премию получили композитор Демуцкий и хореограф Посохов. Еще одну награду за хореографическую постановку получил Деборе Колкер, принимавший участие в создании спектакля «Собака на сене».

Сам Серебренников вынужден находиться под домашним арестом, так как накануне его обвиняли в хищении госсубсидии. Первое судебное слушанье по этому делу прошло весной 2017 года. По данным следствия, режиссер-постановщик создал компанию «Седьмая студия», чтобы через нее выводить государственные деньги вместе со своими соучастниками. Под следствие попала администрация «Седьмой студии», а также бывший директор «Гоголь-центра».