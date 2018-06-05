Раннюю работу Ван Гога продали на аукционе за более чем 7 млн евро

«Женщины в дюнах за починкой сетей» эксперты датируют 1882 годом, когда ее написал нидерландский художник в 28-летнем возрасте. Изначально стоимость уникального полотна на аукционе оценили в 5 млн евро.

В Париже впервые за последние 20 лет на аукционе состоялась продажа одной из ранних работ легендарного художника-импрессиониста Винсента Ван Гога. «Женщины в дюнах за починкой сетей» купил один из коллекционеров из США за более чем 7 млн евро, в то время как ее изначальная стоимость была в полтора раза меньше.

Проданную картину Ван Гог написал в 28-летнем возрасте в окрестностях Гааги. Эксперты в живописи сообщают, что этот пейзаж был единственным в раннем периоде его творческой жизни, который художник написал маслом. В картине уже можно увидеть многие моменты, которые впоследствии станут частью фирменного художественного почерка Ван Гога.

Ранее эта картина была выставлена в Музее Ван Гога. Всего нидерландский художник за 37 лет жизни успел написать более 2 тыс. картин, но большую их часть купили коллекционеры в 1880-х годах.