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| | Напоминает «Безумного Макса»: В сети появился трейлер «Лего. Фильм 2»

Напоминает «Безумного Макса»: В сети появился трейлер «Лего. Фильм 2»

Сегодня, 19:55

Киностудия Worner Bros представила зрителям ролик будущей анимационной картины, которая покажет мир, сделанный из конструктора Lego. Запись опубликована на сервисе YouTube.

 

В сети появился первый трейлер анимационного фильма «Лего. Фильм2». Лента станет продолжением ленты 2014 года выпуска. В ролике показан Бриксбург, который заметно изменился и стал постапокалиптическим городом. Многие пользователи отметили, что сюжет напоминаем картину «Безумный Макс».

Напоминаем, что премьера анимационного мультфильма «Лего. Фильм2» запланирована на 7 февраля 2019 года. Режиссером фильма станет Майк Митчелл.


Анна Котова
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