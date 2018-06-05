Напоминает «Безумного Макса»: В сети появился трейлер «Лего. Фильм 2»

Киностудия Worner Bros представила зрителям ролик будущей анимационной картины, которая покажет мир, сделанный из конструктора Lego. Запись опубликована на сервисе YouTube.

В сети появился первый трейлер анимационного фильма «Лего. Фильм2». Лента станет продолжением ленты 2014 года выпуска. В ролике показан Бриксбург, который заметно изменился и стал постапокалиптическим городом. Многие пользователи отметили, что сюжет напоминаем картину «Безумный Макс».

Напоминаем, что премьера анимационного мультфильма «Лего. Фильм2» запланирована на 7 февраля 2019 года. Режиссером фильма станет Майк Митчелл.

Анна Котова