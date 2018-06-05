Disney запускает в России ряд своих проектов

Американская компания, а также Школа кино и ТВ «Индустрия» объединятся ради совместного проекта. Студии поведут ряд мероприятий в рамках фестивалей.

Слушатели «Индустрии» получат возможность пройти практику в отечественных проектах Disney. Профессиональным представителям медиаиндустрии предложат пройти усиленное обучения: дистанционный курс, проведение экспертизы компании-лидера рынка, а также модульные проекты с сотрудниками Disney.

Одним из основателей нового учебного медиазаведения стал режиссер Федор Бондарчук. Он заявил, когда была основана «Индустрия», организаторы стремились передать студентам знания и опыт в самые первые дни. В результате год назад удалось открыть школу на «Кинотавре», а уже сегодня студенты работают в программе Фестиваля.

Никита Готский