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| | Disney запускает в России ряд своих проектов

Disney запускает в России ряд своих проектов

Сегодня, 19:55

Американская компания, а также Школа кино и ТВ «Индустрия» объединятся ради совместного проекта. Студии поведут ряд мероприятий в рамках фестивалей.

 

Слушатели «Индустрии» получат возможность пройти практику в отечественных проектах Disney. Профессиональным представителям медиаиндустрии предложат пройти усиленное обучения: дистанционный курс, проведение экспертизы компании-лидера рынка, а также модульные проекты с сотрудниками Disney.

Одним из основателей нового учебного медиазаведения стал режиссер Федор Бондарчук. Он заявил, когда была основана «Индустрия», организаторы стремились передать студентам знания и опыт в самые первые дни. В результате год назад удалось открыть школу на «Кинотавре», а уже сегодня студенты работают в программе Фестиваля.


Никита Готский
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