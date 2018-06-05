Художественные работы Шойгу покажут в Кызыле

О такой информации сообщает пресс-служба департамента культуры. Уникальные работы министра обороны покажут 6 июня в Национальном музее республики Тувы, что находится в Кызыле.

В ведомости сообщается, что на выставке опубликуют различные творенья Минобороны, которые созданы из дерева: вазы с узорами, необыкновенные шкатулки, превосходные скульптуры. Также известно, что посетители увидят различные работы живописи и графики. Отмечается, что иллюстрации заслуживают особого внимания.

Все работы Шойгу выставят благодаря проекту «Несокрушимая и легендарная». В письме Минобороны РФ сообщается, что мероприятие приурочено к 100-летию образования Красной Армии.

Стоит отметить, что Военный архив Генштаба ВС России при помощи выездной выставки предоставит «редкие, секретные издания. В документах приложены карты и схемы азиатской части России». На мероприятии также выставят картины солдат ВОВ.

Минобороны уже прибыл в Кызыл. Приехал он 5 июня (вторник), чтобы перед выставкой провести внеочередной министерский совет государств. Кстати, никто не знает, будет ли на самой выставке Шойгу или нет.