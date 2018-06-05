Съемки фильма Бондарчука о Конюхове стартуют в 2019 году

Фильм под названием «Повелитель ветра» расскажет о кругосветном путешествии на воздушном шаре, предпринятом Федором Конюховым два года назад. Проект станет международным, на данном этапе ведутся переговоры с партнерами, среди которых IMAXX.

В новом интервью Федор Бондарчук рассказал о работе над фильмом про путешественника Федора Конюхова. Он отметил, что проект планируется расширить до международного уровня, в связи с чем на данном этапе ведутся переговоры с предполагаемыми партнерами, в числе которых может оказаться и IMAXX. Сам Федор Бондарчук выступит режиссером киноленты. Также авторы картины пока работают над сценарием. В центре ленты под рабочим названием «Повелитель ветра» окажется путешествие Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг света, предпринятое им в 2016 году. Съемки фильма Бондарчука о путешественнике стартуют в 2019 году.

Напомним, что Федор Конюхов известен своими кругосветными плаваниями. В этом году ему исполнилось 66 лет.

Виктория Озерова