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| | Художница из Перми показала героев Marvel в старости

Художница из Перми показала героев Marvel в старости

Сегодня, 17:11

Леся Гусева является автором собственной вселенной «Пенсионерия», где изобразила полюбившихся героев молодежи.

 

Художник из Перми смогла продемонстрировать, как станут выглядеть в старости известные персонажи мультфильмов и комиксов в пенсионном возрасте. Платформой для ее интересного проекта послужили герои Marvel,Disney и DC. Самой первой работы Гусевой стала картинки с изображением Женщины-кошки, созданная в процессе художественного марафона.

При активной и плодотворной работе Гусевой список иллюстрированных героев стал увеличиваться. В коллекции появились Джокер, Локи, Белоснежка, Человек-Паук и другие. Они все показаны в условиях быта, что делает из комиксов пермской художницы своеобразную изюминку.


Никита Готский
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