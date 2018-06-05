Художница из Перми показала героев Marvel в старости

Леся Гусева является автором собственной вселенной «Пенсионерия», где изобразила полюбившихся героев молодежи.

Художник из Перми смогла продемонстрировать, как станут выглядеть в старости известные персонажи мультфильмов и комиксов в пенсионном возрасте. Платформой для ее интересного проекта послужили герои Marvel,Disney и DC. Самой первой работы Гусевой стала картинки с изображением Женщины-кошки, созданная в процессе художественного марафона.

При активной и плодотворной работе Гусевой список иллюстрированных героев стал увеличиваться. В коллекции появились Джокер, Локи, Белоснежка, Человек-Паук и другие. Они все показаны в условиях быта, что делает из комиксов пермской художницы своеобразную изюминку.

Никита Готский