Спин-офф «Трансформеров» повествует о любимом герое зрителей. В новой киноленте Бамблби трансформируется в автомобиль Volkswagen Beetlе, а не в Chevrolet Camaro, как было в оригинальном фильме.

Кинокомпания Paramount презентовала первый трейлер фильма «Бамблби». Режиссером кинокартины впервые стал не Майкл Бэй. Новую франшизу снял Трэвис Найт. Кристина Ходсон занималась созданием сценария.









В «Трансформерах» Бамблби превращается в Chevrolet Camaro, но в новом фильме главный герой станет частью Volkswagen Beetlе. Окрас трансформера по-прежнему остается желтым.

В новой киноленте сыграли такие актеры, как: Джон Сина, Памела Эдлон, Хейли Стайнфелд. Впервые о съемках спин-оффа «Трансформеров» стало известно в 2016 году.

Сообщается, что в России премьера фильма состоится 20 декабря 2018 года.

Мирослава Донцова