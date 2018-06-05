Педагог Ани Филипчук рассказала об изнуряющей подготовке к «Детскому Евровидению»

По словам преподавателя, девочка постоянно прилетает из Барнаула в Москву на занятия. Песенный конкурс состоится в Минске 25 ноября.

Тринадцатилетняя вокалистка Аня Филипчук из Барнаула проходит действительно изнуряющие подготовки к «Детскому Евровидению», что подтвердила ее педагог. Занимается она не только вокалом, но также получает уроки по актерскому мастерству, совмещая их со школьной программой.

Анна, по словам преподавателя прилетает в столицу из Алтайского края. Девочка учится по несколько часов в день и сталкивается с серьезнейшими физическими и моральными нагрузками. Ребенок, тем не менее, ценит каждую минуту своих занятий и делает немалые успехи.

«Ей очень тяжело, она прилетает из Барнаула в Москву на занятия. Она показывает себя очень трудолюбивой, занимается по несколько часов в день. Входит в комплекс вокал, хореография и актерское мастерство. Девочка очень любит свое дело. Перспектива действительно видна. Анна ценит каждую минуту занятий», - утверждает педагог.

Родители и учителя с пониманием относятся к ее нагрузкам и плотному графику, но девочка успевает хорошо учится в школе и сдавать экзамены, а также отличается спортивной дисциплиной.

«Родители ее очень поддерживают во всем. Финансовую поддержку мы тоже оказываем, по перелетам, естественно. Учится хорошо, сдает экзамены и при этом живет в таком графике. Чувствуется спортсмен в ней, она же гимнастка, дисциплина присутствует», - добавила преподаватель.

Накануне скандальный блогер Лена Миро разместила провокационный материал, в котором оскорбила участников детских конкурсов, в том числе «досталось» и Ане Филипчук.

Николай Офицеров