Экс-президент США Клинтон выпустил фантастический роман

Впервые в истории Штатов американский президент стал автором остросюжетного романа, по которому уже начали снимать телевизионный сериал.

Экс-президент США Билл Клинтон порадовал своих многомиллионных поклонников, выпустив фантастический роман. В книге под названием «Президент попал» (President is missing), Клинтон расскажет историю, разворачивающуюся в 90-х годах ХХ века, о таинственной кибератаке, которая сулит смерть всем жителям Земли. По ходу повествования становится ясно, что единственный человек, который способен спасти землян от неминуемой гибели, которым становится президент США, таинственно пропадает.

По словам Билла Клинтона, своим произведением он стремиться показать, что главы государств являются такими же людьми, как и все остальные, выполняя свою работу и принимая соответствующие решения. Телесериал по роману Клинтона уже снимается силами студии Showtime. «Президент пропал» стала пятой книгой, написанной Клинтоном, и первой, имеющей художественный характер.

Александр Вест