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| | Последний фильм Глаголевой поступит в прокат осенью этого года

Последний фильм Глаголевой поступит в прокат осенью этого года

Вчера, 22:46

Зрители увидят кинокартину «Не чужие» актрисы и режиссера Веры Глаголевой в октябре-ноябре 2018 года. Более точную дату пока назвать не могут, поскольку она зависит от фестивальной участи ленты.

 

Последний фильм Глаголевой поступит в прокат осенью этого года. Кинолента «Не чужие» снимался по пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой «Глиняная яма». Сначала эта работа не понравилась Вере Глаголевой, но позже она изменила свое мнение по этому поводу. Актриса самостоятельно изменила некоторые моменты в пьесе и смонтировала новую картину. Доделывать работу пришлось уже без Глаголевой. «Не чужие» представили на фестивале «Кинотавр» 3 июня. Глаголеву на этом мероприятии посмертно удостоили награды «Актрисе, научившей зрителей двигаться к мечте». На фестивале часто вспоминали об этой женщине и том вкладе, который она сделала в отечественную культуру.

Вера Глаголева умерла 16 августа прошлого года от рака желудка. Ее отвезли в Германию на лечение, но немецкие врачи не спасли российскую актрису. События фильма «Не чужие» развиваются в глубинке. Основными героями являются две сестры и мужчина из Средней Азии.


Домбровский Сергей
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