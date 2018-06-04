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| | «Дэдпул-2» за три недели проката собрал в России более 1 млрд рублей

«Дэдпул-2» за три недели проката собрал в России более 1 млрд рублей

Вчера, 22:20

В мировом кинопрокате фильм успел собрать свыше 598 млн долларов. Первая часть картины про бессмертного супергероя собрала в мировом прокате 783 млн долларов в 2016 году.

 

Стало известно, что вторая часть фильма «Дэдпул», в котором продолжается история бессмертного супергероя неординарно борющегося с преступностью, за три недели кинопроката в России успела собрать 1,26 млрд рублей. При этом все три уик-энда фильм был лидером показа. Также известно, что в мировом кинопрокате фильм успел заработать более 598 млн долларов, но пока не догнал по сумме сборов первую часть с ее 783 млн долларов.

Зрители в целом положительно оценили вторую часть, бюджет которой вдвое больше первой, вышедшей в 2016 году. Основным критерием оценки для многих кинокритиков было то, что заявляли создатели в описании – зрелищность и юмор. Но помимо этого зрители находят в «Дэдпул-2» глубокий смысл и мораль, называют фильм, несмотря на обилие похабных шуток, обязательным к семейному просмотру. Критики же напротив находят кучу дыр в сюжете, нераскрытых персонажей, плохую графику и излишне болтливого главного героя.


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