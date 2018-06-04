Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

В Британии хулиганы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс Известны сроки поездки Путина в Китай Вокалист группы «Градусы» разбился на такси по дороге в аэропорт Вместо концерта в Туле Валерий Леонтьев отправился в больницу В 78 лет умер актер Леонид Неведомский Михаил Ефремов показал обществу свою 17-летнюю дочь Ани Лорак рассказала о сложностях, возникших при съемках клипа «Сумасшедшая» на Крите Анонсированы беспроводные наушники, заряжающие смартфон Экс-солистка «Тату» показала на откровенных фото в купальнике свои татуировки Свадьба была фальшивой: Шурыгина отпевает в церкви сделанный аборт Apple собирается показать MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ на выставке WWDC-2018 В Сети появилось фото со свадьбы Бена Фостера и Лоры Препон
| | Вместо концерта в Туле Валерий Леонтьев отправился в больницу

Вместо концерта в Туле Валерий Леонтьев отправился в больницу

Сегодня, 21:56

69-летнему певцу вызвали скорую помощь из-за высокого давления, о чем сообщается в его аккаунте в соцсети. По другой информации Леонтьева без сознания собираются срочно госпитализировать в Москву.

 

Перед собственным выступлением в Туле 69-летний российский исполнитель Валерий Леонтьев почувствовал себя так плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. Тем не менее, в своем Instagram исполнитель полчаса назад заверил, что госпитализация это «разовый случай», и поклонникам не стоит волноваться за него. Причина отмены концерта в Туле и госпитализации в высоком давлении. «Все мы – люди», - пишет Леонтьев. Фанаты пожелали кумиру скорейшего выздоровления.

Другие информационные издания сообщают, что артист был или сейчас находится без сознания, из-за чего его собирались экстренно госпитализировать в Москву.

Это уже не первая отмена концерта Леонтьева за последнее время. Недавно было опубликовано сообщение от имени Леонтьева, где он извинялся перед поклонниками из Прибалтики и ЕС – он не сможет приехать с концертами в эти страны из-за проблем с организаторами его выступлений.


Новости по теме
Кемеровские концерты Леонтьева отменили
Кемеровские концерты Леонтьева отменили

Концертная программа, намечена на 28 марта, в ходе которой должен был сольно выступать Валерий Леонтьев, был отменен.

Леонтьева сравнили с Микки Рурком
Леонтьева сравнили с Микки Рурком

Известный певец Валерий Леонтьев стал похож на актера Микки Рурка. Исполнитель опубликовал новое фото, сделавшее из него иного человека. 

Поклонники шокированы внешностью 68-летнего Валерия Леонтьева
Поклонники шокированы внешностью 68-летнего Валерия Леонтьева

Народный артист России Валерий Леонтьев в свои 68 лет выглядит потрясающе. Певец регулярно дает концерты, ездит на гастроли, а на сцене двигается, словно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости