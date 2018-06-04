Вместо концерта в Туле Валерий Леонтьев отправился в больницу

69-летнему певцу вызвали скорую помощь из-за высокого давления, о чем сообщается в его аккаунте в соцсети. По другой информации Леонтьева без сознания собираются срочно госпитализировать в Москву.

Перед собственным выступлением в Туле 69-летний российский исполнитель Валерий Леонтьев почувствовал себя так плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. Тем не менее, в своем Instagram исполнитель полчаса назад заверил, что госпитализация это «разовый случай», и поклонникам не стоит волноваться за него. Причина отмены концерта в Туле и госпитализации в высоком давлении. «Все мы – люди», - пишет Леонтьев. Фанаты пожелали кумиру скорейшего выздоровления.

Другие информационные издания сообщают, что артист был или сейчас находится без сознания, из-за чего его собирались экстренно госпитализировать в Москву.

Это уже не первая отмена концерта Леонтьева за последнее время. Недавно было опубликовано сообщение от имени Леонтьева, где он извинялся перед поклонниками из Прибалтики и ЕС – он не сможет приехать с концертами в эти страны из-за проблем с организаторами его выступлений.