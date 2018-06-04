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| | В 78 лет умер актер Леонид Неведомский

В 78 лет умер актер Леонид Неведомский

Сегодня, 21:52

Артист скончался 2 июня. Большой драматический театр, где он трудился, выражает родным и близким усопшего искренние соболезнования.

 

Актер Леонид Неведомский отошел в мир иной в 78 лет. Представители БДТ не могут поверить в смерть артист. В 2017 году коллектив учреждения отмети л полувековой юбилей с того дня, когда Неведомский пришел в театр. Он играл абсолютно все роли, как главные, так и второстепенные. Коллеги умершего признаются, что он очень любил театр, являлся отличным другом и коллегой, отзывчивым и добрым человеком. До самого последнего дня актер играл в спектакле «Мария Стюарт» Шиллера, где предстал перед зрителями в образе Амиаса Паулета.

Причиной смерти Леонида Неведомского стало тяжелое заболевание. Он сыграл множество ролей в театре и на телевидении, но здоровье не позволяло ему в последние годы работать в театре.


Никита Готский
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