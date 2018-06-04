Назван лучший супергеройский фильм в истории кино

Фильм «Супермен», что снят в 1978 году, признали лучшим супергеройским фильмом в Великобритании.

По сюжету некий Супермен ведет противостояние с гением мировых масштабов Лексом Лютором (Джин Хэкмен). Отмечается, что картина была номинирована на премию «Оскар» в 3х категориях: «Лучший звук», «Лучший монтаж», а также «Лучшая музыка».

Второе место в списке занял фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь». В главной роли был Кристиан Бэйл, а также Хит Леджер. Сюжет посвящен борьбе Бэтмэна против Джокера. Фильм вышел в 2008 году. На третьем месте оселился «Дэдпул». В главной роли снимался Райан Рейнольдс. Картину опубликовали в 2016 году.