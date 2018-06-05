Фадеев подпишет контракт с проигравшим участником шоу «Песни»

Музыкант из группы "СвобоDА" Максим Анисимов – это «лицо шоу-бизнеса», считает известный российский продюсер. Теперь у певца из Владивостока есть шанс стать частью одного из крупнейших музыкальных лейблов в России.

Недавно состоялся финал музыкального реалити-шоу по ТНТ «Песни», где главный приз в размере 5 млн рублей получил исполнитель Terry, наставником которого был рэпер Тимати из лейбла Black Star. Несмотря на то, что победу не удалось одержать участнику группы "СвобоDА" Максиму Анисимову, его наставник Максим Фадеев все равно пообещал ему контракт с собственным музыкальным лейблом MALFA.

По словам известного российского продюсера, Анисимов – это «лицо шоу-бизнеса», в связи с чем контракт с ним будет подписан в любом случае. На итоговом выступлении 2 июня музыкант исполнил песню собственного сочинения «Соль», став лучшим в своей команде. Кроме того, с лейблом Фадеева получила контракт 19-летняя Кристина Кошелева из Екатеринбурга, а с Black Star подписал соглашение 18-летний участник шоу DanyMuse из Москвы.