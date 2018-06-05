Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Фадеев подпишет контракт с проигравшим участником шоу «Песни» Россияне скупают дешевый бензин в интернете Два черновика Эйнштейна продают на аукционе за 193,5 тысячи долларов В США разрешили применение гибкой искусственной радужки глаз В Apple пообещали ускорить старые iPhone в полтора-два раза В FaceTime на гаджетах Apple появилась возможность создания группового видеочата Последний фильм Глаголевой поступит в прокат осенью этого года Молодой возлюбленный Хайди Клум устроил ей праздник по случаю 45-летия В Бразилии тигровая акула лишила "кастрировала" подростка Стало известно имя соперницы Марии Шараповой в четвертьфинале Roland Garros В Турции назвали причины ухудшения отношений с США Банки Швейцарии заблокировали миллион франков Вексельберга
| | Фадеев подпишет контракт с проигравшим участником шоу «Песни»

Фадеев подпишет контракт с проигравшим участником шоу «Песни»

Сегодня, 00:30

Музыкант из группы "СвобоDА" Максим Анисимов – это «лицо шоу-бизнеса», считает известный российский продюсер. Теперь у певца из Владивостока есть шанс стать частью одного из крупнейших музыкальных лейблов в России.

 

Недавно состоялся финал музыкального реалити-шоу по ТНТ «Песни», где главный приз в размере 5 млн рублей получил исполнитель Terry, наставником которого был рэпер Тимати из лейбла Black Star. Несмотря на то, что победу не удалось одержать участнику группы "СвобоDА" Максиму Анисимову, его наставник Максим Фадеев все равно пообещал ему контракт с собственным музыкальным лейблом MALFA.

По словам известного российского продюсера, Анисимов – это «лицо шоу-бизнеса», в связи с чем контракт с ним будет подписан в любом случае. На итоговом выступлении 2 июня музыкант исполнил песню собственного сочинения «Соль», став лучшим в своей команде. Кроме того, с лейблом Фадеева получила контракт 19-летняя Кристина Кошелева из Екатеринбурга, а с Black Star подписал соглашение 18-летний участник шоу DanyMuse из Москвы.


Новости по теме
Студентка из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Песни»
Студентка из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Песни»

 Накануне стали известны имена финалистов популярного шоу «Песни», транслируемого на ТНТ. Эти участники получат возможноть выиграть главный приз,

Максим Фадеев поделился новым составом MALFA
Максим Фадеев поделился новым составом MALFA

Максим Фадеев опубликовал имена новой команды группы MALFA: Тим Гринберг, Soufee, Диана Видякина, Евгения Майер, Максим Анисимов (СвобоDa), Родион Толочкин,

«Поет гениально»: Максим Фадеев подписал контракт с уральской певицей
«Поет гениально»: Максим Фадеев подписал контракт с уральской певицей

Данное решение продюсер MALFA принял после финального выступления девушки на шоу «Песни». По результатам голосования жюри Кристину Кошелеву опередил Олег

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости