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| | Звезда «Дэдпула 2» получил роль в экшене «Годзилла против Кинг-Конга»

Звезда «Дэдпула 2» получил роль в экшене «Годзилла против Кинг-Конга»

Сегодня, 16:26

Подписался на участие Джулиан Деннисон, который в супергеройском боевике отметился в роли юного неповоротливого мутанта, метающего огнем во все подряд.

 

Пока что никакой подробной информации относительно экшена «Годзилла против Кинг-Конга» нет, но в сеть уже постепенно сливают подробности, одной из которых и стало участие звезды «Дэдпула 2» в нем.

Также известно, что режиссерское кресло досталось Адаму Вингарду. Предыдущие картины постановщика это «Ведьма из Блэр: Новая глава» и «Тетрадь смерти», потому репутация у разгромленных картин, мягко говоря, «не очень», но зрителям однозначно следует быть готовыми к довольно мрачному сюжету про схватку доисторических чудовищ.

Снимать блокбастер начнут уже этой осенью. Узнать, кто же победит в столь захватывающей схватке, зрители смогут не ранее конца мая 2020 года.

Примечательно также и то, что идея «ставить» фильм о битве Кинг-Конга и Годзиллы на больших экранах далеко не нова. Премьера японского кроссовера состоялась еще в 1963 году. Победа тогда досталась огромной горилле.


Николай Офицеров
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