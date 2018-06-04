Создатели рассказали, как снимали сцену погони в фильме «Черная пантера»

Студия Luma Pictures показала, как создавались спецэффекты для съемок сцены погони в фильме «Черная пантера».

Независимая студия выложила в сеть видео о создании сцен погони для фильма о супергерое Marvel Comics.

«Чёрная Пантера» - фильм, вышедший в 2018 году, снятый по комиксам Стэна Ли и Джека Керби, о вымышленном персонаже Marvel Comics.

Команда студии Luma Pictures работала над тремя крупными сценами «Черной пантеры». Luma Pictures - это студия мирового класса с офисами в Лос-Анджелесе и Мельбурне. Она сформировалась в 2002 году, и с тех пор она работала над визуальными эффектами более чем 70 фильмах, включая Тор 2: Царство тьмы, Железный человек 3, Первый мститель, Люди Икс: Первый класс, а также Другой мир и Другой мир: Эволюция. В 2012 году компания открыла студию в Мельбурне, Австралия, и в настоящее время в ней работает целых 200 художников по всему миру. Студия Luma Pictures занималась созданием виртуальных образов героев и локаций.

Студия Rise также представила видеоролик.

В нем можно увидеть работу голографической технологии, при помощи которой также был создан окружающий мир в фильме: "Строительство гор, проектирование горного города Джабариланда <...> создание CG снега, завихрение, скручивание, переосмысление голограмм, компьютерное искусство движущихся песков".