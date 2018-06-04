Внимание, спойлеры! Кинокритики назвали сериалы с худшим в истории финалом

USA Today обнародовал список. Лидером антирейтинга стал «Как я встретил вашу маму».

Кинокритики USA Today составили рейтинг сериалов с худшим в истории финалом. В список вошли картины с самыми скучными и непоследовательными концовками. Первое место досталось сериалу «Как я встретил вашу маму»: эксперты посчитали, что его финал противоречит характеру отношений между главными героями Тэдом и Робин. Второе место досталось ситкому «Сайнфелд» за нелогичное решение заключить всех персонажей в неволю. Тройку лидеров замкнул «Остаться в живых»: в нем эксперты раскритиковали то, что герои вдруг оказались в чистилище. Также в антирейтинг попали сериалы «Декстер» и «Зачарованные», концовки которых, по мнению экспертов, разочаровали зрителей.

Кинокритики обнародовали также рейтинг сериалов с лучшим финалом. Лидером списка стал «Клиент всегда мертв». Также в перечень вошли «Звездный крейсер Галактика», «Ньюхарт» и другие.

Виктория Озерова