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| | Внимание, спойлеры! Кинокритики назвали сериалы с худшим в истории финалом

Внимание, спойлеры! Кинокритики назвали сериалы с худшим в истории финалом

Сегодня, 14:24

USA Today обнародовал список. Лидером антирейтинга стал «Как я встретил вашу маму».

 

Кинокритики USA Today составили рейтинг сериалов с худшим в истории финалом. В список вошли картины с самыми скучными и непоследовательными концовками. Первое место досталось сериалу «Как я встретил вашу маму»: эксперты посчитали, что его финал противоречит характеру отношений между главными героями Тэдом и Робин. Второе место досталось ситкому «Сайнфелд» за нелогичное решение заключить всех персонажей в неволю. Тройку лидеров замкнул «Остаться в живых»: в нем эксперты раскритиковали то, что герои вдруг оказались в чистилище. Также в антирейтинг попали сериалы «Декстер» и «Зачарованные», концовки которых, по мнению экспертов, разочаровали зрителей.

Кинокритики обнародовали также рейтинг сериалов с лучшим финалом. Лидером списка стал «Клиент всегда мертв». Также в перечень вошли «Звездный крейсер Галактика», «Ньюхарт» и другие.


Виктория Озерова
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