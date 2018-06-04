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| | «Варкрафт» принес создателям фильма еще полтора миллиона долларов

«Варкрафт» принес создателям фильма еще полтора миллиона долларов

Вчера, 22:20

Студия Legendary Entertainment не остановилась на прокате киноленты и начала распродавать на аукционе костюмы и реквизиты. Организаторы торгов рассказали об итогах проведенного аукциона.

 

По словам организаторов торгов, «Варкрафт» принес создателям фильма еще полтора миллиона долларов. Более пятисот лотов было продано. За имущество популярного фантастического фильма боролись 3,5 тыс. участников.

Самым дорогим лотом стал щит короля Ллейна, который ушел с молотка за 80 тыс. долларов. Стальной меч с ножнами этого же героя продан за 51 тыс. долларов. Кольцо короля реализовали за 18 тыс., а трон – за 10 тыс. долларов. Трон Гул’дана оказался дешевле – 1, 5 тыс. долларов. Роскошный плащ и кожаные штаны Медива обошлись новому владельцу в 1,1 тыс. долларов. А посох этого же героя купили за 4,5 тыс. Дорогим оказался и почтовый ящик «Варкрафта» высотой в два с половиной метра – 5,5 тыс. долларов.


Мирослава Донцова
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