Юная певица из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидении-2018»

Вчера, 2 июня, состоялся финал национального отборочного тура конкурса детской песни. Победительницей стала 13-летняя девочка Анна Филипчук. Детский песенный конкурс «Евровидение» состоится в ноябре в Минске.

Вчера страна узнала имя того, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2018». Участницей от РФ стала юная певица из Барнаула по имени Анна Филипчук. 3 июня в «Артеке» прошел финальный этап отбора на международный конкурс. Претенденты на участие в «Евровидении» представили жюри свои ранее неопубликованные композиции. Конкурсное жюри высоко оценило песню школьницы из Барнаула «Непобедимые».

О радостном событии рассказала и мама Анны, опубликовав на своей странице фото диплома, выданного дочери, которая стала победительницей. Аня – ученица Игоря Крутого. Девочка занимается художественной гимнастикой и ведет «Горячую Десяточку».

В финале конкурса соревновались 12 участников из разных регионов России. Согласно с правилами, композиции кандидатов на победу должны быть написаны в стиле современной европейской музыки, а также включать не более 25% английского текста. Длительность композиции не должна превышать трех минут.

В прошлом году страну на «Детском Евровидении» представила Полина Богусевич, которая выступила с песней «Крылья».

Мирослава Донцова