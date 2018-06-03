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| | Мэддисон выпустил первый ролик на YouTube после неудачной шутки про Коран

Мэддисон выпустил первый ролик на YouTube после неудачной шутки про Коран

Сегодня, 17:41

В свежем видео блогер поведал о своем новом компьютере, а также свое возвращение на просторы YouTube. Мэддисон намерен снять обзор на игру «The Mercury Man», которую сам же и создал. Самое интересное, что комментировать видеоролик автор запретил.

 

Известно, что более года блогер не обновлял YouTube-канал, обычно парень вел трансляции с помощью сервиса Twitch. Стоит отметить, что последний ролик был загружен в марте позапрошлого года.
В январе прошлого года сообщается, Мэддисон уехал за территорию РФ, удалил все аккаунты из соцсетей, так как за молодым человеком следили представители ИГ* (террористическая группировка, которая запрещена в РФ – прим. VladTime). Причина угроз в сторону блогера стала неудачная шутка про Коран, именно с ней он выступал на StandUp мероприятии в 2012 году.
Напомним, что в апреле прошлого года Министерство юстиции внесло видеоблогера в Федеральный список экстремистских материалов из-за той же шутки про Коран.


* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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РИА ВладТайм
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