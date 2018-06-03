Финалистка «Голос.Дети» Настя Гладилина выступила в «Модном приговоре»

Девочка блестяще спела знаменитую песенную композицию «Вместе весело шагать по просторам». В ходе исполнения маленькие модники вытворяли различные движения на импровизированном подиуме.

Сообщается, что 1 июня вышел новый выпуск «Модного приговора». В этот день по традиции отмечается Международный день защиты детей. Брянская певица Анастасия Гладилина, которая стала финалисткой проекта «Голос», вышла на съемочную площадку и исполнила песню на высшем уровне.

«Анастасия Чеважевская внесла новое звучание, новые цвета, мне осталось её только спеть — результат получился шикарным», - прокомментировала юная певица в Instagram свое выступление.

Стоит отметить, что до выхода в финал юная Анастасия уже приходила попробовать свои силы в 2016 году во время 3-го сезона «Голос.Дети», но тогда к ней никто не повернулся. Гладилина не расстроилась и стала больше работать над собой, что и привило ее к успеху.